HAKAN ALTUN VE MUSTAFA İPEKÇİOĞLU'NDAN DÜET SÜRPRİZİ

HABER: ZAFER TOPRAK
Hep hayranlıkla takip ettikleri, Mustafa Keser üstatlarının yorumu ile sevdikleri, "Haydi Abbas" adlı eseri, yeniden düzenleyen Hakan Yelbiz ve Mustafa İpekçioğlu; bu çalışmalarını, Türk Sanat müziği eğitimi ve konu üzerinde derin bilgisine danışmak üzere, Hakan Altun'a dinlettiklerinde, ondan geçer not aldılar. Meşk ve muhabbet sırasında Hakan Altun şarkıya birkaç vokal eklerken, "Haydi Abbas" bir düet çalışmasına dönüştü. Yorumcu kimliği kadar konuşma sesi de çok beğenilen Hakan Altun, şarkı içinde iki Cahit Sıtkı Tarancı şiirinden bölümler okudu.
Sözleri Cahit Sıtkı Tarancı, bestesi Fatih Kısaparmak'a ait olan HAYDİ ABBAS'ın prodüktörlüğünü Hakan Yelbiz, yapımcılığını Kamuran Kayra üstlenirken çalışma Hak Yapım & 2K Prodüksiyon etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunuldu.
Mustafa İpekçioğlu feat. Hakan Altun - Haydi Abbas
Söz: Cahit Sıtkı Tarancı
Müzik: Fatih Kısaparmak
Düzenleme: Mustafa İpekçioğlu & Hakan Yelbiz
Yönetmen: Onur Özcan
Prodüktör: Kamuran Kayra
Kanun: Serkan Halili
Vurmalı Çalgılar: Güray Cantürk
Keman: Şaban Gölge
Ud & Elektrdik & Perdesiz Gitar: Mustafa İpekçioğlu
Klarnet: Ergün Şenlendirici
Perdesiz Bass: Hakan Yelbiz
Miks & Mastering: Ünal Aşkın
Stüdyo: Can
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