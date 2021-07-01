HAKAN AKHANLI'NIN YENİ BOMBASI "GERÇEK DÜNYAM"

İSMAİL GÖKGEZ

"Gecede Kural Yok, Kesilmez Nefesim, Ölsem Yorulmam, Yasak Aşk, Ahım Oldun ve Bırak Oluruna" gibi hit'leriyle kendisine güçlü bir hayran kitlesi edinen rapçi Hakan Akhanlı, yeni şarkısı "Gerçek Dünyam"ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Hakan Akhanlı'ya müziği Turgay Cebar'a ait eserin mix ve mastering'i konusunda Deslow'a güvenildi. Video klibinin senaryosunu da yazan Akhanlı'nın prodüktörü Erdal Toprak oldu. Hiçbir destek almadan 1 haftada 50 bin izlenme sayısını geçen sıradışı klibi ise Barış Sevgen yönetti.

Yeni şarkısının heyecanını dile getiren ünlü rapçi konuyla alakalı, "DMC ile ilk çalışmamız ve gelen tepkiler çok güzel. Bir işi ortaya çıkarırken bazen aylarımızı bazen senelerimizi harcıyoruz. İnsanların olumlu ve olumsuz yorumları harcadığımız zamana değdiğini gösteriyor. Tüm destekleri için başta sevenlerim olmak üzere DMC ailesine de çok teşekkür ederim. Yakında yeni parçalarda buluşalım" dedi.

HAKAN AKHANLI “GERÇEK DÜNYAM” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=36zw0JgqXfI

HAKAN AKHANLI İNSTAGRAM ADRESİ:

@hakanakhanlioffcl

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