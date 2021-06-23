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HADİSE’NİN ‘HAY HAY’ YÜKSELİŞİ

18 Haziran Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte  yayımladığı yeni teklisi 'Hay Hay'la büyük bir geri dönüş yaptı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:53
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HADİSE’NİN ‘HAY HAY’ YÜKSELİŞİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Hadise sürpriz yaparak, 18 Haziran Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte  yayımladığı yeni teklisi 'Hay Hay'la büyük bir geri dönüş yaptı. ‘Hay Hay’ saatler içinde dijital müzik platformlarına 1 numaradan giriş yaparak görkemli bir açılış gerçekleştİrdi.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait ‘Hay Hay’ iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini anlatıyor. 

Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen ‘Hay Hay’, dünyada 24 saaatte 2 milyonu geçerek, en çok seyredilen 4. video klip oldu.

HADİSE DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR VALENTİNO VE POMELLATO İLE İKİNCİ KEZ İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.

Özgürlük ve mücadeleye saygı duruşu niteliğindeki ‘Hay Hay’da Hadise dünyaca ünlü lüks moda markası Valentino ve lüks mücevher markası Pomellato ile ikinci kez iş birliğine imza atarak Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonundan gördüğümüz ve marka tarafından Milano'dan özel olarak Türkiye'ye gönderilen rüya gibi bir elbiseyle karşımıza çıkan Hadise hayata, aşka ve umuda dair hayal kırıklıklarını imgelerken, aynı koleksiyona ait ikonik trençkotla da her kadının içindeki savaşçı ruhu, gücü ve her daim mücadeleyi temsil ediyor.

İnan Kırdemir’in moda direktörlüğündeki klipte kullanılan Pomellato mücevherlerin de sembolik olarak anlamları var. Trençkot ile birlikte kullanılan yüzükler asla pes etmeyen bir kadının kudretli yumruğundan esinlenilmiş. Elbise ile beraber tercih edilen Pomellato mücevherler de kırılan hayallerin er ya da geç sarılabileceğini ve yeniden hayal kurmanın hep mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

1947 yılında tarihe en güzel intihar olarak geçen “Evelyn Francis Mchale”nin yaşamına son verme hikayesi, Hay Hay şarkısının video klibinde sonun başlangıçla arasındaki bağı anlatan bir metafor olarak kullanıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HadiseHAYHAYYükselişNEDRET HOTUNPASAJ MÜZİKönce Vatan
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