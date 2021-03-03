HADİSE ZİRVEYE YERLEŞTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hadise sözü Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu'na, müziğiyle düzenlemesi de Devrim Karaoğlu'na ait en yenisi Olsun ile dijital platformlarda adeta fırtına gibi esti. Ep'den ilk olarak yayımladığı Küçük Bir Yol'la ortalığı tozu dumana katan Hadise, en çok indirilen, en çok dinlenen ve en çok paylaşılan şarkı Olsun'la ilk haftada Apple ve Spotify'de 1 numara yerleşti. Cuma günü yayınlanan Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'la arasında büyük fark bulunan Hadise, Murat Boz'u da dijital dünyada bozguna uğratmış görünüyor.