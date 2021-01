HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sınırları zorlamayı seven, her yaptığı işle adından sıkça bahsettiren Hadise, yayımladığı ‘KÜÇÜK BİR YOL’ ile yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Hız kesmeden ürettiği projeleri sevenleri ile her zaman paylaşan Hadise, tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin ve etkinliklerin olmadığı dünyayı saran pandemide de boş durmadığını yılbaşı gecesi gösterdi.

Yeni yılın son gününde Hadise, hem Tv8 ekranında yayınlanan O Ses Türkiye hem de Tik Tok canlı yayınında hayranları ile buluştu.

Güzelliği ve giydiği kıyafetleriyle göz kamaştıran Hadise, çekimler için hazırlanan üç farklı özel tasarımla izleyenleri büyüledi.

Milyonların izlediği tiktok konser performansıyla Hadise, şarkıları ve enerjisi ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Yıllardır jürisi olduğu ve gelenek haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında bir kez daha izleyenleri kendisine sempatik tavırları ve şarkıları ile hayran bıraktı.