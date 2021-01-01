HACI SABANCI VE NAZLI KAYI   ÇİFTİNDEN NİŞAN POZU

İSTANBUL
NEDRET HOTUN
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, evlilik yolunda önemli bir adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı.
İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı.
Sabancı ve Kayı çifti de evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi.
Sabancı ve Kayı’nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.