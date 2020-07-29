HABABAM SINIFI VOKAL GRUBUNDAN BOĞAZİÇİNDE EĞLENCE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Rahmetli Rıfat Ilgaz’ın ünlü eseri Hababam Sınıfı oyuncularından ‘Bacaksız’ Gülen çocuğu Tuncay Akça, Hayta İsmail, Ahmet Arıman ve Yakışıklı genc Teoman Ayık’ bir araya gelerek kurdukları müzik grubu pandemi yasaklarının gevşemesi ile birlikte tekrar çalışmalarına başladılar. Boğaziçinde hafta sonları kahvaltılı eğlenceli tekne turu düzenleyen bir firmanın gezilerinde konser veren oyuncular hem eğlendiriyorlar, hem de kendileri ğeleniyorlar. Geçtiğimiz pazar çıkılan eğlence turunda Yeşilçam emekcilerinden Muharrem Erdemir, Pekçan Türkeş ve İsmail Ölçerman’da yalnız bırakmadılar.