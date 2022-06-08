H. ŞEHNAZ BAYKAL VE ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİANTEP’TE BÜYÜLEYEN ÇİNİ SERGİSİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

10 gün açık kalan serginin açılışınaGaziantep Üniversitesi Eski rektörü Ali Gür, Kadem İl Başkanı Sabiha Doğan, Hayat Sağlık Vakfı İl Başkanı Ecz. Murat Ekmekçi,ve seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Sanat severler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan serginin gördüğü ilgiden oldukça mutlu olan Baykal;Bundan sonrada HŞB sanat galerisi olarak aynı yerde öğrencilerimizle sergi hazırlamaya devam edeceğiz, daha buyuk eserler yapmaları için destek olacağım, yeni katılan öğrencileriminde bu deneyimi tadıp keyif almalarınıarzu ediyorum,dedi. Güzelliği ile de sergiye katılanların dikkatini çeken Hatice Şehnaz Baykal’ın 10 Haziranda son bulan sergi sonrasında, tüm hızıyla yaz kursları düzenlemeye ve özel siparişler hazırlamayadevam edeceği öğrenildi…