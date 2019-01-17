HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Genç şarkıcı Hera Vole şarkısıyla müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun konuğu oldu.

Hakan Kanburoğlu'nun 'Hayatının dönüm noktası nedir?'' sorusuna genç şarkıcı, ''Ozan Doğulu ile çalışmak benim müzik hayatımdaki dönüm noktamdır.'' cevabını verdi.

Miss Beauty Of Turkey güzeli olan Hera röportajda, ''Güzelliğim babamdan geliyor, babama çok benzetirler.'' açıklamasını yaptı.

Şubat ayında slow bir şarkı çıkaracağı müjdesini veren Hera, şarkısını okumak istediği isimleri ise ‘’ Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu. ‘’ şeklinde sıraladı.