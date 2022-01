Güzel Sunucu Gönül Doğan yeniden TV ekranlarına dönüyor

Sahnelerdeki yüksek sunuculuk kabiliyeti ve performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken program sunucusu, Gönül Doğan kariyerlerini ve Üniversite hayatını tamamlamak üzere ara verdiği TV ekranlarına yeniden dönüyor.

Hemyeteneğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken, sunucu Gönül DOĞAN farklı projeleriyle yenide Türkiye”nin en iddialı programcılarından biri olma yolunda önemli adımlar atıyor..

Yeni Kurulan Gazeteciler yazarlar ve Medya çalışanları derneğinde Kurucu üye olan Gönül doğan Kurucu Yönetim kurulu üyeliği görevinide sürdürmektedir.

17 Temmuz ‘da, İstanbul’ da dünyaya gelen Gönül Doğan Sivaslı bir ailenin çocuğudur. Daha küçük yaşlarda müziğe ve yöresel türkülere hayranlığı ile çevresi tarafından keşfedilmiş ve sanatçı olma yolunda hem çevre ve hem de ailesi tarafından destek ve teşvik görmüştü.

İlköğrenimini İstanbul Tuncay Artun İlköğretim Okulu’nda bitirdikten sonra orta öğrenimini de yine İstanbul’da Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde başarıyla bitirerek üniversiteye gitme hakkını kazandı. Lisans ve Yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. İlk olarak Üniversitenin Dış Ticaret Bölümünü bitirdi. Daha sonra 4 Yıllık İşletme alanında ikinci üniversiteyi de bitirdi. Sonra da Kariyerlerine kariyer katmak için okumanın yaşı olmaz felsefesi ile Üniversite de Radyo ve Tv iletişim bölümünü okuyup bitirme noktasına gelmiştir..

İş dünyasında da başarılı çalışmalar yapan güzel sunucumuz birçok önemli şirketin iktisadi ve teknik alanlarında faaliyet gösterdi. Müzik ve türkü onun değişilmez parçalarıydı. Yoğun iş tempoların da bile müziği, türküyü hiçbir an bırakmadı ve her zaman onlarla yaşadı. Müziksiz bir ruhun insani vasıflardan uzak olacağını her defasında dile getiren Doğan Müziksiz bir yaşantıyı asla düşünemediğini dile getirdi.

Güzel sunucu Bazı gazetelerde köşe yazarlığı, TV ekranlarında ise program sunuculuğu yapmaktadır. Mahalli kanallarda yaptığı programlarla kamuoyu tarafından tanınan ve izleyicilerin büyük beğenisini alan DOĞAN, bilinen programlardan farklı olarak toplumun çeşitli sorunlarını ve Halk Türkülerini dile getiren programlar yapmaktadır. Anadolu’nun çeşitli TV kanallarında yaptığı programlarda geleneğimizin bir parçası olan türkülerimizi yaşatmaya çalışmaktadır...

Çeşitli Tv kanallarından Tv dizi ve sinema filmlerinden çok çeşitli teklifler alan güzel sunucu 2022 yılında yepyeni projelerle Halkın karşısında olacağını ifade ederken Tüm insanlığa ve ulusumuza bolluk bereket sağlık huzur dolu nice güzel günler geçirmelerini diledi.