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Güzel Şarkıcı Ayçam Yeni Şarkısı 'Suni' ile Yaza İddalı Giriyor!

Ayçam'ın 6. Single çalışması Suni isimli Şarkısı Mahzen Media etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda Yayında...

10 Haziran 2022 Cuma 11:25
Güzel Şarkıcı Ayçam Yeni Şarkısı 'Suni' ile Yaza İddalı Giriyor!

HABER:ASLAN SAYIM

Seda Sayanın yeğeni olan olan Ayçam Seda Sayan'ın birçok sunmuş olduğunu programlarının Yönetmenliğini üstlenmiştir. Hem başarılı Yönetmen hem güzel şarkıcı olan Ayçam 2021 yılında çıkardığı son Şarkısı ile 11 adet ödül alarak yılın çıkış yapan kadın sanatçısı başarısını ispatlanmıştır. Aşktan ziyade kariyeri için başarılı adımlar atan Ayçam kalbi ile değil beyni ile hareket ettiğini açıkladı. Yeni şarkısını şöyle özetledi; günümüz suni insanlarına ve aşklarına dokunduğumuz bir şarkı oldu. Suni insanlar her zaman hayatımızda olacak ve bizim bu duruma alışmamız bu şarkıyla eğlenceli hal alacak.

Suni şarkının sözü ve müziği Doğanay Karadeniz imzası taşıyor Aranjör koltuğunda ise Efecan oturuyor. Klibin yönetmenliğini ise Mert Arı medya üstlendi. Projenin Prodüktörü ise Tolga Aykut. Video klip youtube Net D kanalında yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AyçamAyçam Suni
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