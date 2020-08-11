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Güzel Bir Yatırım Geliyor

Ünlü medyum Ferdi Bozduman, iş adamı İbrahim Oflazoğlu ile bir araya geldi

11 Ağustos 2020 Salı 10:23
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Güzel Bir Yatırım Geliyor

BALIKESİR- Ünlü medyum, Ferdi Bozduman Türkiye’nin ve dünyanın sayılı iş dünyası ve sanat dünyası ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar önce tanıştığı ünlü iş adamı İbrahim Oflazoğlu ile yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir toplantı ile bir araya geldiler. Bozduman‘ın evinde gerçekleşen görüşmede iş dünyasının gözbebeği İbrahim Oflazoğlu Ayvalık Sarımsaklı'da yaptıracağı beş yıldızlı 150 yataklı hotel için Bozduman’dan danışmanlık aldı. Olayın riskli noktalarını tek tek anlatan Ferdi Bey, üç saatlik bir toplantının ardından "Güzel bir yatırım geliyor" dedi. Ayvalık‘a uzun yıllardır iş dünyasında bir çok isme danışmanlık veren ve şifa çalışmaları ile büyük mucizeler gerçekleştiren Medyum Ferdi Bozduman, "İbrahim Beyi yıllar sonra görmek beni çok mutlu etti İbrahim Oflazoğlu ‘na nice başarılar diliyorum" diyerek, dokuz yıllık inzivanın ekim sonunda biteceğini ve sevenleri ile kuçaklaşacağı günlere çok az kaldığını söyledi.

Haber, Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Bozdumanİbrahim OflazoğluOtelAyvalıkBalıkesirElif Hayvalı
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