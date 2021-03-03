GÜVEN YILMAZ’DAN VEDA ŞARKISI GELDİ: HOŞCAKAL KADINIM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Güven YILMAZ’ın seslendirdiği söz ve müziği kendisine ait olan “Hoşçakal Kadınım” zoraki bir vedayı anlatıyor.

Aranjesi ve düzenlemesini de kendisinin yaptığı “Hoşçakal Kadınım” birbirlerine aşık olan çiftin büyük aşklarının büyük acı vermesi sonucunda erkeğin vedasını anlatıyor. Kadının aşkı uğruna fedakarlıklarının kendisine zarar vermesine dayanamayan erkeğin gidişiyle aşkın yok oluşunu anlatıyor. Güven YILMAZ; “Eğer aşkta bir taraf zarar görüyorsa diğer tarafında kendi sevgisinden vazgeçerek vedanın doğru olduğunu düşünüyorum.” diyerek sözlerine devam etti. Kendi bestesini okuyan genç sanatçı aşka, sevgiye mutluluk ve hüzne dayalı birçok bestesinin de olduğunu dile getirdi. Bu bestelerinin usta sanatçıların albümlerinde görmekten mutluluk duyacağını ifade eden genç şarkıcı, üretmek adına her daim hazır olduğunu söyledi. Hoşçakal Kadınım adlı çalışmasıyla müzik piyasasına giriş yapan genç şarkıcı oldukça iddialı.