Gürkan Talo'dan Türkiye'yi Sevindirecek Müjde

Haber: Aslan Sayım

Yıllardır yapmış olduğu yatırım, üretim ve ar-ge çalışmalarıyla birlikte kazanmış olduğu deneyimi ile müşterilerine yerinde ve zamanında çözümler sunan, kurumsal sürdürülebilirliği yakalamış Talo Deri Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Yön. Kur. Başkanı Gürkan Talo, bu gün akaryakıt/enerji, üretim, perakende mağazacılık, inşaat ve taahhüt, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

“Daima daha ileriye, daha iyisine…” sloganından ve odağında insana saygı prensibinden hareketle nesilden nesile kurum kültürlerinin aktarıldığını dile getiren Gürkan Talo, Elazığ Organize Sanayi bölgesinde yer alan 12 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyüğü ve Avrupa’nın 3’üncü fabrikasını kurma kararı aldıklarını belirtti. 700 kişiye istihdam sağlayacak olan bu kapsamlı fabrika Türkiye’nin en büyük kapasiteli çanta fabrikası olma özelliğini taşımaktadır.