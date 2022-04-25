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GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

25 Nisan 2022 Pazartesi 03:58
GÜNÜMÜZ FİLMLERİN GENÇ OYUNCUSU EMİRHAN ÖZTÜRK

Günümüz filmlerin genç oyuncusu Emirhan Öztürk

2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimin Kanal D ekranlarında  Arka Sokaklar dizisinde başladı 

 

Oyunculuk kariyerinde daha hızlı ilerleyebilmek için İstanbul’a taşındı 1 yıl temel oyunculuk eğitimi alan Emirhan Öztürk ardından tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Oyunculuğunda başarılı olduğu kadar modellik de yapmaktadır

Oynadığı filmleri şöyle sıraladı  

 

Çukur

Savaşçı

Payitaht Abdülhamid

Yemin

Şeflerin şefi sinema filmi

Aynasız sinema filmi gibi birçok projede yer almıştır

 

Genç, başarılı ve yakışıklı olduğundan reklamlarda karşımıza çıkmıştır

 

İşte o reklam filmlerinden bazıları

Trendyol

Afad

 

Hayalini sorduğumuzda ‘’ Gelecek nesillere taşıyan usta bir aktör  ‘’diyerek röportajımızı bitirdik

 

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

 

Son Güncelleme: 25.04.2022 04:15
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