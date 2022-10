GÜNEYDOĞU’DA YILDIZ TİLBE FIRTINASI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü söz yazarı ve şarkıcı Yıldız Tilbe, FGD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Güney Dağdeviren’in organizasyonuyla Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir dizi konser verecek.



4 KASIM’DA GAZİANTEP’TE

Şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip

olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 4 Kasım’da GAÜN Mâvera Açıkhava

Sahnesinde müzikseverler ile buluşacak. Güney Dağdeviren imzasıyla

hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını onlar

için söyleyecek.



HAYRANLARINA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATACAK



Şarkılarıyla olduğu kadar bir an olsun düşmeyen enerjisi ve kendine has sahne performansı ile konserlerinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını ilk olarak 2 Kasım’da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Sahnesinde hayranları için seslendirecek. Ünlü şarkıcı 4 Kasım’da GAÜN Mâvera Açıkhava Sahnesinde, 6 Kasım tarihinde de Mardin Artuklu Kapalı Spor Salonunda hayranlarıyla buluşacak.