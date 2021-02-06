Gündüzleri inşaatçı akşamları sanatçı

İSA GÖKGEZ

"Canım Babam, Aşk Romanları, Kimbilir ve İstanbul" parçalarıyla kendi adına açtığı Youtube kanalında bestelerini sevenlerine sunan başarılı müzisyen Bremen, yeni eseri "Kendi Etrafımda Kayboldum"u tüm dijital platformlara servis etti. Bestesi Bremen'e ait şarkının mix ve mastering'ini Volkan Cebeci gerçekleştirdi. Klibini de kendisi çeken çok yönlü Bremen'e klasik gitarda Can Tekin Alp, klarnette Yunus Emre Ellek, bass gitarda Savaş Akbaba, perküsyonda ise Barış Cem Songur eşlik etti. Styling'ini Pınar Minaz Aşcı'nın üstlendiği video klip herkesten geçer not aldı. Saç ve makyaj Taştan Yılmaz'a emanet edilirken video klip Moda 101 stüdyosunda çekildi. Aslen Çanakkaleli olan ve Balıkesir Edremit'te doğan yakışıklı müzisyenin lakabı "Masal Anlatarak Uyandıran Besteci"

Dedesinin mızıka çalmasıyla küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu dile getiren Bremen, sahne adının neden Bremen olduğundan ve asıl mesleği inşaat mühendisliğinden şöyle bahsediyor: "Aslında inşaat mühendisiyim ama müzik benim her şeyim. Hiçbir sektör müzik yapmanız için engel değil. Ben böyle düşünüyorum. Yeter ki isteyin. Ben kendimi müzikle ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu ifade şeklim karşı tarafa geçiyor olacak ki kısa zamanda sağlam kemik bir dinleyici kitlesine ulaştım. İlk günden beri sevenlerimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Onlar varsa biz varız. Onlar yoksa biz de olmayız. Bu yüzden var gücümüzle çalışmaya devam. Bir de bana neden adın Bremen diye çok soru geliyor DM'den. Ona da hemen cevap vereyim. Mızıka ve gitar çaldığım için Ayvalık'ta müzikseverler tarafından bu tarife layık görüldüm. Öyle yapıştı kaldı üzerime. Ayrıca Mart'ta yeni şarkımız geliyor. Adı “Kurbağa Prens” Eminim yine çok sevecekler. Onlar dinledikçe biz üretmeye devam edeceğiz..."

BREMEN – “KENDİ ETRAFIMDA KAYBOLDUM” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=Hy1fTE8QUw4

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

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