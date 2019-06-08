Gülşen'in Yıldız Misafiri

İZMİR- Gülşen "Bangır Bangır" parçası ile hayranlarını selamladı. Yaklaşık dokuz yüz kişinin doldurduğu Jolly Joker'de sevenleri Gülşen'e tüm şarkılarda eşlik etti.

Ses performansıyla göz dolduran Gülşen kendisini dinlemeye gelen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'yi sahnesine davet etti. Gülşen'in nazik davetini kabul eden Tilbe, Gülşen ile Delikanlım şarkısında düet yaptı.

Çok beğenilen düet yaklaşık beş dakika ayakta alkışlanırken "Bir Daha" tezahüratları Jolly Joker'i inletti. Nazik davetini kırmayan Tilbe'ye teşekkür eden Gülşen, konserine hız kesmeden devam etti. Hareketli şarkılarıyla bir an olsun yerinde durmayan şarkıcının muhteşem dans şovu kendisini izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık olarak iki saat sahnede kalan Gülşen "Dan Dan" isimli şarkıyla konserini noktaladı.

Haber: Elif Hayvalı