GÜLDEN’den BİR YENİ ŞARKI DAHA!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mayıs ayında yayınladığı “İçimize mi Atalım” şarkısı ile listelere üst sıralardan giriş yapan, hemen sonrasında yayınladığı “Güzelleşelim” şarkısı ile bir kez daha büyük beğeni toplayan Gülden “Bu Saatten Sonra” ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı anket sonucunda sevenlerinden de büyük beğeni toplayan “Bu Saatten Sonra” şarkısının söz ve müziği Gülden’e, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait.

Bu Saatten Sonra şarkısının klibiTuz Gölü ve Kapadokya’da İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi.

Gülden’in “Bu Saatten Sonra” şarkısı klibiyle aynı anda 8 Temmuz’da Sony Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.