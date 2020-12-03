GÜLDEN SESİ İLE “MÜDAVİM” EDECEK

İSTANBUL

İSMAİL GÖKGEZ

Güçlü yorumuyla adından sıkça söz ettiren Gülden’in sözü ve müzikleri kendisine ait, beş parçalık ‘’Müdavim’’ projesinde, her şarkıya temsilci olarak yalın bir şekilde farklı enstrümanlar eşlik ediyor.

DMC etiketiyle 4 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alan ‘’Müdavim’’ projesinin düzenlemeleri Özgür Abbakk’a, projenin fotoğraf çekimleri ise Halil Güzel’e ait.

5 ŞARKI 5 KLİP

‘’Müdavim’’ projesinin çıkış şarkısı olan “Unutur Muyum” ve projede yer alan “Mendil” şarkısının akustik versiyonu dahil olmak üzere, “Yıkıp Gittin”, “Kıymetimi Bilen Mi Var” ve “Hiç Sevmedin Diyelim” isimli şarkıları da, İzzet Başlak yönetmenliğinde sadelik anlayışı içerisinde kliplendirildi.