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GÜLDEN SESİ İLE “MÜDAVİM” EDECEK

Şarkılarında aşka ve ilişkilere karşı duruşunu özgürce ifade eden, pop müziğin güçlü ismi Gülden, “Müdavim” adını verdiği yeni EP akustik albümünü yayınladı.  

03 Aralık 2020 Perşembe 12:25
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GÜLDEN SESİ İLE “MÜDAVİM” EDECEK

İSTANBUL

İSMAİL GÖKGEZ

Güçlü yorumuyla adından sıkça söz ettiren  Gülden’in  sözü ve müzikleri kendisine ait, beş parçalık  ‘’Müdavim’’ projesinde, her şarkıya temsilci olarak yalın bir şekilde farklı enstrümanlar eşlik ediyor.

DMC etiketiyle 4 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alan ‘’Müdavim’’ projesinin düzenlemeleri  Özgür Abbakk’a, projenin fotoğraf çekimleri ise  Halil Güzel’e ait. 

5 ŞARKI 5 KLİP  

‘’Müdavim’’ projesinin çıkış şarkısı olan   “Unutur Muyum”  ve projede yer alan “Mendil” şarkısının akustik versiyonu dahil olmak üzere, “Yıkıp Gittin”, “Kıymetimi Bilen Mi Var” ve “Hiç Sevmedin Diyelim” isimli şarkıları da, İzzet Başlak yönetmenliğinde sadelik anlayışı içerisinde kliplendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
GüldenIsmail Gökgezönce VatanMagazin
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