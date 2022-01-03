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Gülden Karaböcek Yeni Yıl'a Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Gülden Karaböcek 2022'ye Lüleburgaz'da sahnede girdikten hemen sonra 1 Ocak'ta Mersin de konser verdi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:10
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Gülden Karaböcek Yeni Yıl'a Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

DİNÇER KARACALAR
 

Gülden Karaböcek Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersin de konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek de eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi.

Son Güncelleme: 03.01.2022 10:13
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Gülden Karaböcek Yeni Yıla Lüleburgaz Ve Mersinde Girdi
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