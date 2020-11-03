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GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
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GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı ‘Çocuklar Gülsün Diye’ Derneği öncülüğünde Denizli'nin Çivril ilçesinde yaptırılan anaokulu, hizmete girdi.

03 Kasım 2020 Salı 14:57
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GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

 Çivril Emirhisar İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı tamamlanan ve "Çocuklar Gülsün Diye Zehra-Mehmet Bulut" ismini taşıyan anaokulunun açılışına, Vali Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, sanatçı Gülben Ergen ile davetliler katıldı.

Vali Atik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul yapımına vesile olan hayırsevere teşekkür ederek, bu güzel hayrı gerçekleştirenleri saygıyla karşıladıklarını dile getirdi.

Ergen ise Denizli'ye çok uzun zamandır gelmeyi istediğini ifade ederek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu anlatan Ergen, bu sayıyı 90'a, 100'e çıkarmak istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma amacını taşıyan derneğin Çivril'de yaptırdığı okulun, Türkiye genelindeki 40. anaokulu olduğu bildirildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Gülben ErgenAnaokuluönce VatanÇocuklar Gülsün Diye ZehraMehmet BulutDenizliçivril
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