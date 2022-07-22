Gülben Ergen'den dost ziyareti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, gazeteci arkadaşları Ümit Öner ve Çiğdem Öner’i açtıkları “Allora İtaliano” adını verdikleri İtalyan tarzı yemeklerin sunulduğu mekanlarına hayırlı olsun ziyaretiyle sürpriz yaptı.

Gazeteciliğin yanında aynı zamanda da ödüllü bir işletmeci olan Ümit Öner, menülerinde bulunan lezzetleri Gülben Ergen’e tattırmanın keyfini yaşadıklarını belirterek “Gülben Ergen’i ağırlamaktan büyük onur duyduk. Mekanımıza ayağı uğur getirecektir” dedi.