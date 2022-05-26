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Gülben Ergen'den Çilek Tadında Muhteşem Konser

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:42
Gülben Ergen'den Çilek Tadında Muhteşem Konser

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Menemen Emiralem Çilek Festivali'nde Gülben Ergen muhteşem bir konsere imza attı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Gülben Ergen, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Sahne performansı sırasında Gülben Ergen'e Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından Çilek Festivaline özel hediyeler takdim edildi. Yaklaşık iki saaat boyunca sahne performansı sergileyen Ergen, konser sırasında sahneden müzikseverlerin arasına girerek şarkılarını sevenleriyle seslendirdi.

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Gülben Ergenden Çilek Tadında Muhteşem Konser
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