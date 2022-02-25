Güçlü sesiyle tozu dumana katacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ayrılık acısı, dimdik bir duruş ve yarına dair umutla kucaklayan bir kalbin hikayesini anlatan “Toz”, Firuze Gamze’nin uzun yıllardır sahnelerde sürdürdüğü müzik kariyerini, müzik listelerine taşıyor ve dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. Mustafa Özen yönetmenliğinde Şile'de sahil kenarında ve Kadıköy'de eski bir evde çekilen klipte Firuze Gamze kendi kendine kalmış ve bununla yüzleşen bir kadını canlandırıyor. Sözleri Esin İris’e, bestesi yine Esin İris ve Özgür Aksüyek’e, düzenlemesi ise Emir Özgören’e ait olan “Toz”, DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.