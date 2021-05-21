GUCCİ FİLMİ ÇEKİLDİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto gibi isimleri buluşturan ve moda devi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanan House Of Gucci filminin çekimleri sona erdi.

House of Gucci’ nin çekimleri tamamlandı. Moda devinin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatını ve hanedanlığın çöküşünü anlatan filmin vizyon tarihi 24 Kasım olarak açıklandı. Filmden birçok kare basına sunuldu.

Moda markasının veliahtlarından filmle ilgili endişelerini belirttikleri açıklamalar gelmiş, filmin kar elde etmek amacıyla ailenin yaşadıklarını işlediği iddia edilmişti. 1921’de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci’nin en büyük oğlu olan Aldo’yu Alpacino’nun canlandırması da ailenin tepkisini çekmiş, uzun, mavi gözlü ve çok zarif Aldo’yu hiç de uzun olmayan Alpacino, şişman, favorili ve gerçekten çirkin gösteriyor açıklamasında bulunmuştu.