Grup Koridor'un Yeni Klibi 20 Ocak'ta Dinleyicilerle Buluşuyor..

İZMİR

HASRET D. DELİER

Grup Koridor uzun bir aradan sonra yeni teklisi ‘’Ölüm Yıl Dönümü’’ (Çukur) KY Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Söz ve müziği Tolga Atkın ve Kenan Yılmaz’a ait olan “Ölüm Yıl Dönümü” Kenan Yılmaz tarafından aranje edildi.

Tolga Atkın, "Yeni şarkı ve klip çalışmamızı 20 Ocak'ta değerli dinleyicilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. KY Müzik Yapım etiketi ile yayınlanacak olan klip çalışmamızda muhteşem oyunculuk performansları için sosyal medya fenomeni Gizem Tan'a, Raziye Sultan ve Aziz Bulmuş'a çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum" dedi.