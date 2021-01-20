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Grup Koridor'un Yeni Klibi 20 Ocak'ta Dinleyicilerle Buluşuyor..

"Grup Koridor olarak ve Senin O Gözlerin Var Ya" şarkısıyla tanıdığımız, sevilen sanatçı Tolga Atkın muhteşem bir klip ile 20 Ocak'ta müzikseverlerle buluşuyor..

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:32
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Grup Koridor'un Yeni Klibi 20 Ocak'ta Dinleyicilerle Buluşuyor..

İZMİR 

HASRET D. DELİER

Grup Koridor uzun bir aradan sonra yeni teklisi ‘’Ölüm Yıl Dönümü’’ (Çukur) KY Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Söz ve müziği Tolga Atkın ve Kenan Yılmaz’a ait olan “Ölüm Yıl Dönümü” Kenan Yılmaz tarafından aranje edildi.

Tolga Atkın, "Yeni şarkı ve klip çalışmamızı 20 Ocak'ta değerli dinleyicilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. KY Müzik Yapım etiketi ile yayınlanacak olan klip çalışmamızda muhteşem oyunculuk performansları için sosyal medya fenomeni Gizem Tan'a, Raziye Sultan ve Aziz Bulmuş'a çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum" dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Grup Koridor20 OcakDinleyiciYeni Klip
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