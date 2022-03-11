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Grand Müzikten KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ŞARKI

Grand Müzik Etiketiyle Kadınlar Gününe Özel “Kim Vardı ki Yanımda” Adlı Çalışma Tüm Dijital Platformlarda Yayında

11 Mart 2022 Cuma 15:43
Grand Müzikten KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ŞARKI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı Deniz Okur’un çıkarmış olduğu yeni tekli çalışması “Kim Vardı ki Yanımda” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tüm dijital platformlarda yayına girdi. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda büyük beğeni topladı. Sözü Melek Tunçer’e, Müziği Deniz Okur’a ait olan “Kim Vardı ki Yanımda” şarkısının arenjesini ve klip yönetmenliği Nihat Ulaş tarafından çekildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan şarkının klibinde kadına yönelik şiddete vurgu yapıldı.

Kilib: https://www.youtube.com/watch?v=Bit3CHHWDj0
 

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