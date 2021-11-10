Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,624.22
ALTIN
587.62
DOLAR
9.82
STERLİN
13.29
EURO
11.36
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel...
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Görücüye çıktı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Kasım 2021 Çarşamba 17:13
3 Okunma
Görücüye çıktı

Krizantem; Sanat ve Antika Fuarında 

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin buluştu. Fuar süresince 28 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4 gün boyunca yaklaşık 15 bin m2’ lik alanda 80 antikacıdan 10 bin antika objeye, 42 sanat galerisinden 300’ü aşkın sanatçıya ve 2 bin sanat eserine ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyük oldu. 

Şule Ağayar ve Krizantem

Fuar’a Galerim sanat galerisi 12 sanatçının eserleri ile katılırken, gazetemizin düzenlemiş olduğu resim yarışmasının juri üyelerinden Şule Ağayar’da Krizantem serisindeki eserleri ile fuardaki yerini aldı. Ünlü Radyocu Uğur Atis’in de yalnız bırakmadığı sanatçı, gördüğü ilgiden oldukça memnun görünüyordu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şule AğayarKrizantem Serisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kahkaha tufanı
Bir kahkaha tufanı
Türk Modacının gelinlikleri Dubai Fashion Week’te
Türk Modacının gelinlikleri Dubai Fashion Week’te
Çılgınlar gibi eğlendiler
Çılgınlar gibi eğlendiler
Bandırma Füze Kulübü yola çıktı
Bandırma Füze Kulübü yola çıktı
ÇINAR ALTUNTAŞ "HAYATIMIN ROLÜNÜ OYNADIM"
ÇINAR ALTUNTAŞ "HAYATIMIN ROLÜNÜ OYNADIM"
Kaan Erten’den Atatürk Anısına Proje Albümü Geliyor! 
Kaan Erten’den Atatürk Anısına Proje Albümü Geliyor! 
ÇOK DUYGULANDI
ÇOK DUYGULANDI
Azerbeycanlı sanatçı Vugar Karabağlı'dan 200 bin Tl'ye klip! 
Azerbeycanlı sanatçı Vugar Karabağlı'dan 200 bin Tl'ye klip! 
Berkan Aydoğan'dan yepyeni albüm geliyor!
Berkan Aydoğan'dan yepyeni albüm geliyor!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma