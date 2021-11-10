Görücüye çıktı

Krizantem; Sanat ve Antika Fuarında

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin buluştu. Fuar süresince 28 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4 gün boyunca yaklaşık 15 bin m2’ lik alanda 80 antikacıdan 10 bin antika objeye, 42 sanat galerisinden 300’ü aşkın sanatçıya ve 2 bin sanat eserine ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyük oldu.

Şule Ağayar ve Krizantem

Fuar’a Galerim sanat galerisi 12 sanatçının eserleri ile katılırken, gazetemizin düzenlemiş olduğu resim yarışmasının juri üyelerinden Şule Ağayar’da Krizantem serisindeki eserleri ile fuardaki yerini aldı. Ünlü Radyocu Uğur Atis’in de yalnız bırakmadığı sanatçı, gördüğü ilgiden oldukça memnun görünüyordu.