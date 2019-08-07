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Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede

Yaşar Şenyüz’ün özel haberi için tıklayınız...

Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede

Yaşar Şenyüz’ün özel haberi için tıklayınız...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
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Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede

12. VİZE TARİH ve KÜLTÜR FESTİVALİ STARLAR GEÇİDİNE ŞAHİT OLACAK

GÖNÜL YAZAR 24 YIL SONRA TEKRAR SAHNEDE

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk Sanat Müziği’nin efsane yorumcusu ve sinema oyuncusu olan, sanat dünyasının 'Taş Bebek' lakaplı dev’i, Gönül Yazar yıllar sonra tekrar sahneye çıkıyor. Bir döneme damga vuran sanatçısı Gönül Yazar bu yıl 12’ci si gerçekleştirilecek olan ‘Vize Tarih ve Kültür festivali’nde  Assolist olarak sahne alacak.

1995 Yılından beri ilk defa sahne alacak

Kırklareli’nin şirin ilçesi Vize’de bu yıl 12’ci si yapılacak olan Tarih ve Kültür festivali konserinin Gazino assolisti belli oldu. 24 Ağustos akşamı saat 22:00 de başlayacak olan konserin gecenin geç saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 70, 80, 90,lı yılların hit isimleri ile yapılacak final konserinde gazino gecelerini aratmayacak zengin bir kadro var. Assolist olarak Gönül Yazar’ın sahne alacağı konserde sırasıyla Semiha Yankı, Ersan Erdura, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Tüdanya ve Funda gibi bir döneme isimlerini altın harflerle yazdıran sanatçılar yer alıyor.Starlar geçidini  andıran konserin sunuculuğu ise ünlü radyocu ve yapımcı Hakan Eren’e emanet edildi. En son 1995 yılında sahne alan Yazar 24 yıl sonra çıkacağı bu konser sosyal medyada duyulduktan sonra hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Gönül Yazar Kimdir?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek başladı. Daha 17 yaşındayken yaşını büyüterek Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer olduğu ilk yıllardan itibaren daima gözde, daima sevilir bir sanatçı olmayı başardı. 1954 yılından beri profesyonel olarak müzikle ilgilenen Gönül Yazar o dönemlerin tek eğlencesi olan TRT Ankara Radyosu ve İstanbul Radyosu’nun en gözde ses sanatçılarından biri olmuştur. 1962 yılında yayınlanan bir 78'lik sanatçının ilk kaydı olmuştur. Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınlamıştır. İlk 45'liği ise 1965'te yayınlanmıştır. Başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı ve yönetmen koltuğunda Hulki Saner'in oturduğu, Taş Bebek filmi öyle çok sevildi ki o yıldan bu yana "Gönül Yazar ve Taş Bebek" lakabı her zaman yan yana anıldı. Türk müziğine sayısız eserler kazandıran Yazar, bir çok sinema filminde ve tiyatro oyunlarında da adını altın harflerle yazdırmayı başarabilen ender sanatçılarımızdan biridir.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Yazar12. Vize FestivaliVize Tarih Kültür Festivali
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