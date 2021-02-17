Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1546
ALTIN
398.208
DOLAR
6.9918
STERLİN
9.7423
EURO
8.4376
DJ MERT AYDIN DUR DURAK BİLMİYOR 
DJ MERT AYDIN DUR DURAK...
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışmasına Davet
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

 ‘GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ’NE PASTALI KUTLAMA

İkili şarkılarının başarısını pasta keserek kutladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:35
44 Okunma
 ‘GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ’NE PASTALI KUTLAMA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde meslek hayatının ilk düet şarkısına imza atan ve genç sanatçı Canan Çal ile birlikte seslendirdiği “Gönlümün Kıymetlisi” adlı  şarkısı büyük ilgi gören Coşkun Sabah adeta keyiften uçuyor. İlk üç gün de yirmi bine yakın müzik sever tarafından dinlenen şarkı dijital platformda ilgi görmeye devam ediyor. İkili şarkılarının başarısını pasta keserek kutladı.

Coşkun Sabah’ın son günlerde keyfine diyecek yok. Bir süredir bekar hayatı yaşayan ünlü bestekar bekarlığı süresince şarkı üretimi yaparak parlak günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl da “Yalan Yıllar” adlı şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan sanatçının şarkısını dijital ortamda iki yüz on bin kişi dinledi. Müzik hayatında ilk kez sözü ve müziği kendisine, aranjesi ise kardeşi Taşkın Sabah’a ait olan “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkısını düet yaparak müzik severlerin beğenisine sunduğunu belirten sanatçı “Birçok sanatçı arkadaşım düet şarkılar yaptılar. Ben de hep onlara özendim. Bu şarkıya kısmet oldu ve çok beğenildi. Sevgili Canan Çal güzel sesiyle şarkıya başka bir hava ve güç verdi. Çok mutluyum ve düetimizin ilk üç gün başarısına böyle sade bir kutlama yaptık” dedi.

Türk Müziği Konservatuvarı, Halk Müziği Bölümü mezunu olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Formasyon Eğitimi de alan Canan Çal’da yaptıkları düet şarkı çalışmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Canan Çal “Coşkun Sabah çok büyük bir usta. Onunla birlikte bu paylaşımın içinde olmak benim için olağanüstü ve gurur verici. Çok mutluyum” dedi. Coşkun Sabah ve Çanan Çal’ın “İbo Show” da seslendirdikleri düet şarkı sosyal medya üzerinden de yüz yetmiş dört bin kişi tarafından tekrar izlendi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.02.2021 00:36
Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahCanan ÇalGönlümün KıymetlisişarkıGÖNLÜMÜN KIYMETLİSİNE PASTALI KUTLAMAMüzik SeverNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ
İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ
FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK
FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK
‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER
‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER
ÇAĞAN IRMAK'TAN YEŞİLÇAM DİZİSİ GELİYOR
ÇAĞAN IRMAK'TAN YEŞİLÇAM DİZİSİ GELİYOR
RÜYA ERSAVCI ‘PERİ MASALI’ İLE MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ
RÜYA ERSAVCI ‘PERİ MASALI’ İLE MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ
RİHANNA'NIN MODA MARKASI ‘FENTY’ BATTI
RİHANNA'NIN MODA MARKASI ‘FENTY’ BATTI
Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 
Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 
Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 
Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 
Pandemi dönemine eğlence katacak şarkı
Pandemi dönemine eğlence katacak şarkı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma