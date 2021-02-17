 ‘GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ’NE PASTALI KUTLAMA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde meslek hayatının ilk düet şarkısına imza atan ve genç sanatçı Canan Çal ile birlikte seslendirdiği “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkısı büyük ilgi gören Coşkun Sabah adeta keyiften uçuyor. İlk üç gün de yirmi bine yakın müzik sever tarafından dinlenen şarkı dijital platformda ilgi görmeye devam ediyor. İkili şarkılarının başarısını pasta keserek kutladı.

Coşkun Sabah’ın son günlerde keyfine diyecek yok. Bir süredir bekar hayatı yaşayan ünlü bestekar bekarlığı süresince şarkı üretimi yaparak parlak günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl da “Yalan Yıllar” adlı şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan sanatçının şarkısını dijital ortamda iki yüz on bin kişi dinledi. Müzik hayatında ilk kez sözü ve müziği kendisine, aranjesi ise kardeşi Taşkın Sabah’a ait olan “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkısını düet yaparak müzik severlerin beğenisine sunduğunu belirten sanatçı “Birçok sanatçı arkadaşım düet şarkılar yaptılar. Ben de hep onlara özendim. Bu şarkıya kısmet oldu ve çok beğenildi. Sevgili Canan Çal güzel sesiyle şarkıya başka bir hava ve güç verdi. Çok mutluyum ve düetimizin ilk üç gün başarısına böyle sade bir kutlama yaptık” dedi.

Türk Müziği Konservatuvarı, Halk Müziği Bölümü mezunu olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Formasyon Eğitimi de alan Canan Çal’da yaptıkları düet şarkı çalışmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Canan Çal “Coşkun Sabah çok büyük bir usta. Onunla birlikte bu paylaşımın içinde olmak benim için olağanüstü ve gurur verici. Çok mutluyum” dedi. Coşkun Sabah ve Çanan Çal’ın “İbo Show” da seslendirdikleri düet şarkı sosyal medya üzerinden de yüz yetmiş dört bin kişi tarafından tekrar izlendi.