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‘‘Gölgelerin Savaşı’’ Filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:49
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‘‘Gölgelerin Savaşı’’ Filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul, Aydın, İzmir,Çanakkale ve Muğla’da çekimleri yapılan filmin 2021 Nisan ayında Avrupa ve Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor. Ülkemizin tanıtımına katkısı olması beklen aksiyon-gizem  türündeki bu filmin daha sonra Tv kanalında dizi formatında çekilmesi planlanlanıyor. Filmin yapımcı ve yönetmeni Serkan TUĞCU: “Bu zamana kadar çok emek harcadık. İmkansızı başararak destek almadan projeyi bu noktaya getirdik. Zor günler geride kaldı. Artık bu ve buna benzer güzel işler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Tüm ekibime ve oyuncu arkadaşlarıma bana inandıkları için çok teşekkür ederim. Filmimiz bittiğinde çok ses getireceğine inanıyorum.” Dedi.

Filmin oyuncularından Mike MİTCHELL ise; “ Türkiye’de çok az iş kabul ederim. Bu proje önüme geldiğinde yönetmenin hikayesi beni çok etkiledi. Herşeyi tek başına yapan birisi… Senaryo yazmak, oynamak,  çekimleri yapmak, filmin müziklerini oluşturmak.. Ve sonrasında kurgusunu yapmak… Gerçekten inanılmaz bi istek ve yetenek… Tüm bunları yaparken kimseden de destek almamak.. Maddi imkanlarını zorlamak… Düşünsenize dünya üzerinde tüm bunları tek başına yapabilen kaç insan vardır? Bu hikayeyi duyunca hiç düşünmeden evet dedim. Tüm bu saydıklarımı tek başına yapan yönetmenle çalışmak benim için çok zevkli ve heyecan vericiydi… Serkan TUĞCU  ileride çok önemli filmlere imza atabilir. Filmin konusu da günümüz dünyasında yaşananların arka planına parmak basıyor. Heyecanla filmi izleyeceğim günü bekliyorum.” Dedi.

Çekimlerin sonauna gelinen Gölgelerin Savaşı filminin yönetmenlik koltuğunda Serkan TUĞCU oturuken, filmin kadrosunda dünyaca ünlü aktör Mike MİTHCELL’in yanı sıra Wilma ELLES, İskender BAĞCILAR, Ferdi ATUNER, Sinan BENGİER, Ekrem İSPİR’in yanı sıra İbrahim YILMAZ, Esra DEMİRKAPI, Esra ÖZCAN ve Ebru ÇÖMLEKÇİ, Esra GEZGİNCİ de yer alıyor.

Filmde; M.Kemal Atatürk tarafından 1930 da kurulan ve günümüze kadar gizliliğini devam ettiren birim ile dünyayı yöneten ailelerin birbiri ile mücadelesi anlatılmakta. Günümüz dünyasındaki ekonomik savaşlar, salgınlar gibi pek çok konuya da değinilen film Avrupa’da da pek çok ülkede vizyona girmeye hazırlandığı öğrenildi.


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Gölgelerin Savaşı Filminin çekimlerinde Sona YaklaşıldıYaşar Şenyüz
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