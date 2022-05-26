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Göktürk ödülleri okurlar arasında yapılan anketle sahiplerini buldu

Göktürk Dergisi Göktürk Kemerburgaz İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘‘4. Yılın En’leri Ödül Töreni’’ önceki gece Kemerburgaz Okyanus Koleji salonunda yapıldı. Oldukça renkli geçen geceye katılan ünlü isimler kıyafetleri, şarkıları ve ödülleri ile dikkat çektiler. 61 yaşındaki ünlü sanatçı Hakan Peker “Hiç yaşlanmıyorsun” sözlerine karşılık olarak “Tamam o zaman, 2040 yılında burada aynen bu şekilde buluşmak üzere” diyerek on sekiz yıl sonrası için randevu verdi. Hakan Peker törene sevgili Hande Ertekin ile el ele tutuşarak geldi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:59
Göktürk ödülleri okurlar arasında yapılan anketle sahiplerini buldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Göktürk Dergisi’nin yönetim kurulu başkanı Ümit Öner’in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül gecesinde sahiplerini bulan ödüllerin, uzun yıllardır yayın hayatında olan ve Türkiye’nin her yerinde satılan derginin okurları arasında düzenlenen anket ile belirlendiği açıklandı. Gecede Hakan Peker “Her Döneme Damga Vuran Pop Sanatçısı” ödülü alırken, sevgilisi yazar ve televizyoncu Hande Ertekin “En İyi Yazar”, Hilal Özdemir “En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı” ödülü, Aslı Hünel “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülü, Ukraynalı güzel Oksana Kuznetsova’da Türkiye’de yayınlanan moda dergisi ile “En İyi Moda Dergisi” ödülünü alırken Nurcan Sabur, Hakan Solaker ve Yüksel Şengül Basın Meslek Onur Ödülü aldılar. Tescilli Güzellerden Dilara Kırmıt ise “Moda İkonu” seçildi. Engelsiz Yaşam Vakfı’da gecede “En İyi Sivil Toplum Kuruluşu” seçildi.

Hakan Peker 2040 yılına randevu verdi…

61 yaşındaki ünlü sanatçı Hakan Peker “Hiç yaşlanmıyorsun” sözlerine karşılık olarak “Tamam o zaman, 2040 yılında burada aynen bu şekilde buluşmak üzere” diyerek on sekiz yıl sonrası için randevu verdi. Hakan Peker törene sevgili Hande Ertekin ile el ele tutuşarak geldi. Hakan Peker “Bugün sevgili Hande ile ilk kez el ele tutuşarak kalabalık bir ortama gerdik. Artık sevgili olduğumuzu kimseden saklamıyoruz” dedi. Ünlü sanatçı yeni çıkan Asil” adlı şarkısını seslendirirken, gecenin finalinde ise genç sanatçı Faruk Emre’de konser verdi.

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Göktürk ödülleri Okurlar Arasında yapılan Anketle Sahiplerini Buldu
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