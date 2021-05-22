Gökhan Türkmen, “Falan Filan” şarkısını dijital konserinde seslendirdi

SEDAT SARIKAYA

İSTANBUL

Zorlu PSM sahnesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel gerçekleştirilen konserde Gökhan Türkmen eski şarkılarına yer verirken izleyicilere sürpriz yaparak 4 Haziran’da yayınlanacak “7” adlı albümünden “Falan Filan” şarkısını ilk defa sahnede söyledi. Genco Arı’nın yanı sıra müzik dünyasının değerli isimlerinden bass gitarist Feryin Kaya ve trompet sanatçısı Serkan Emre Çiftçi’nin de sahnede eşlik eşlik ettiği konserde, sanatın ve müziğin nahifliği ile Ata’yı minnet, saygı ve sevgiyle andılar.

Gökhan Türkmen, 19 Mayıs ruhunu coşkuyla yaşatırken yeni projesinin heyecanını da yaşayan Türkmen, dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte dinleyicilere #iyiyasa mottosuyla seslenmeyi bekliyor.