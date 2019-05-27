Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85545
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0596
STERLİN
7.6854
EURO
6.7816
 Night Flight Konserleri Başladı
 Night Flight Konserleri Başladı
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması

Grup Gündoğarken’in usta ismi Gökhan Şeşen, ‘MEST OF’ isminin Grup Gündoğarken markasına ait olduğunu söyledi

Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması

Grup Gündoğarken’in usta ismi Gökhan Şeşen, ‘MEST OF’ isminin Grup Gündoğarken markasına ait olduğunu söyledi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:12
10 Okunma
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması

İSTANBUL- Grup Gündoğarken’in 1998 yılında yayınlanan, adını grup üyelerinden Gökhan Şeşen’in koyduğu ‘Mest of Gündoğarken’ albümünün isminin İrem Derici tarafından 31 Mayıs’ta çıkacak ve 90’ların hit şarkılarından oluşacak albümünde kullanılacak olması hakkında konuştu

‘Ankara’dan Abim Geldi’, ‘Rüzgâr’, ‘Gibi Gibiyim’, ‘Sarmaş Dolaş’ gibi zamansız şarkılarının yer aldığı ‘Mest of Gündoğarken’ albümünde o dönem bir süre önce ayrılık yaşadıkları amcaları İlhan Şeşen ile tekrar bir araya geldiklerini anlatan Gökhan Şeşen, “Tekrar bir araya gelmemiz nedeniyle eski şarkılarımızdan seçim yaparak bir ‘Best of’ albüm yapacaktık. Ancak adı ‘Best of’ olsun istemedik. Hazırlık sürecinde ben ‘Mest of olsun’ dedim. ‘Best of’a karşılık ‘Mest of’. Hem esprili hem de bize özel, Grup Gündoğarken için yaratılmış bir isim oldu. Beğenildi ve bu isimle albüm yayınlandı. Grubun 37 yıllık sanat hayatında önemli bir yere sahip oldu albüm. Şimdi bu ismin bize hiçbir şekilde sorulmadan, iznimiz alınmadan hem de 90’lara ait şarkılardan oluşan bir albümde kullanılmasını düşünmek bile bana garip geliyor. Ben İrem Derici'den ‘MEST OF’ ismini kullanmamasını rica ediyorum.  Bu isim Grup Gündoğarken'e ait bir albümün adıdır ve Grup Gündoğarken ile özdeşleşmiştir. O da kendine özel bir isim bulabilir” dedi.

"İrem'de yerimizde olsaydı aynısını yapardı"

Yayınlanan haberler sonrası Derici’nin sosyal medya hesaplarından “Sürpriz olsun istiyordum” açıklaması için “Ancak kötü bir sürpriz olurdu” diyen Gökhan Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İrem’i severiz ama bu yaptığını hiç etik bulmuyorum. Albümün bu isimle çıkmasını ne gönlüm ne de mantığım kabul ediyor. İrem Derici kendi alanında başarılı bir genç müzisyen. Amacım onu kırmak ve üzmek değil. Tam tersi her zaman destek olmak isterim. ‘MEST OF’ ismini ben bulmuş olabilirim ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Grup Gündoğarken albümüne isim olduğu için bir anlam kazandı. Bu yüzden İrem Derici'nin beni anlayacağını umuyorum ve ‘MEST OF’ isminin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum İrem Derici'nin şahsına yönelik bir tavır değil. Bunu bilmesini isterim. Benim yerimde olsaydı eminim aynı şekilde davranırdı.”

İşin hukuki yanını konuşmanın şu anda doğru olmayacağını da ifade eden Şeşen, “Oralara varmadan çözülebilecek bir konu. Beni anlayacağını ve gerekeni yapacağını umuyorum” dedi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mest Of Gündoğarken’Gökhan ŞeşenMEST OFGrup GündoğarkenGrup Gündoğarken Markası1998 YılıİREM DERİCİ31 Mayıs’ta90’ların Hit şarkıları‘Best Of’Istemedik‘Mest Of Olsun’Sürpriz Olsun IstiyordumAncak Kötü Bir Sürpriz OlurduDantelIremGibi GibiyimGerekeni YapacaktırElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Halil Ergün Son Oyuna Yetişti
Halil Ergün Son Oyuna Yetişti
Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum
Cüneyt Arkın’dan, Bayrağı Devralmak İstiyorum
Murat Boz İle Düet Geldi
Murat Boz İle Düet Geldi
Merve Özbey'in Beklenen Albümü Çıktı
Merve Özbey'in Beklenen Albümü Çıktı
Tekliyle yola devam
Tekliyle yola devam

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans