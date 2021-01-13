GÖKÇE ÖZTÜRK ilk Teklisi YANGIN'ı Yayınladı!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Bakü'de yetişen ve hemşirelik mezunu olan Gökçe Öztürk müziğe olan ilgisine yenik düşüp üç yıldır profesyonel olarak ses eğitimleri alarak, söz ve beste çalışmalarına başladı.40'ı aşkın bestesi bulunan genç sanatçı ilk tekli çalışması 'Yangın'ı çıkartmaya karar verip sözleri kendisine ait 'Yangın' ı ünlü besteci Tale Kerimli ile birlikte besteleyip Teymur Şahmarov aranjörlüğünde finalize etti.

Genç sanatçı ilk tekli çalışması 'Yangın'ı İstanbul'da lüks bir rezidans'ta Kadir Yücel yönetmenliğinde kliplendirdi.

Gökçe Öztürk'ün 'Yangın' isimli tekli çalışması Start Up Production etiketi ile tüm dijital platformlar ve video klibi ile NetD Youtube kanalında yerini aldı...