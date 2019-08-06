GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA

İSTANBUL- Başarılı sanatçı, 22 yıl önce Sibel Can'ın yorumladığı bir Serdar Ortaç bestesi olan “Padişah”ı yeniden coverladı. Suat Ateşdağlı, prodüktörlüğünde hazırlanan "Padişah" coverı günümüz soundları ile yeni nesil dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Bu şarkı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Gökçe Kırgız; Serdar Ortaç'ın besteleyip Sibel Can'ın yıllar önce seslendirdiği bu şarkı ile ilkokulda katıldığım yarışmada 1. olmuştum. Şimdi yeniden “PADİŞAH”ı okumanın bana uğur getireceğine inanıyorum" dedi. Padişah şarkısının

yönetmen koltuğunda ise Tamer AYDOĞDU oturdu.

6 Agustos Salı günü itibari ile DMC etiketiyle yayınlanan yeni cover çalışmasını tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

HABER: Elif HAYVALI