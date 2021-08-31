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Gizem Şahin halefini seçti

Gizem Şahin tacını yeni kraliçe Miss Belçika Phaedra Declercq devretti.

31 Ağustos 2021 Salı 16:57
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Gizem Şahin halefini seçti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin, geçen yıl pandemi nedeniyle yarışma düzenlenmeyince tacını devredememişti. Miss Freedom of the World 2021, 30 Ağustos’ta Kosova’nın pristina şehrinde yapıldı. Şahin o gece hem jüri koltuğunda oturdu hem de tacını yeni kraliçe Miss Belçika Phaedra Declercq devretti.


Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan Miss Freedom of the World yarışmasının 10’uncusu, 30 Ağustos Pazartesi günü Kosova’nın Pristina kentinde gerçekleşti. HOLİDAY RESORT otelde gerçekleşen organizasyonda 20 ülkeden adaylar, kraliçe tacını takabilmek için podyuma çıktı. Jüriden en çok oyu toplayan güzel, Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin’den tacını devraldı.

GECEYE ÖZEL HAZIRLIK

Gizem Şahin, 2019 yılında güzelliğiyle damga vurduğu Miss Freedom of the World yarışmasında bu kez jüri koltuğunda da oturdu. O gece için özel bir hazırlık süreci geçiren tescilli güzel, yarışmada tasarımcı Mr. Rex’in imzasını taşıyan çok özel bir kıyafetle boy gösterdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gizem Şahin Halefini Seçti
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