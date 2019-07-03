2019’un en güzel Türk kızı: Gizem Şahin

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Otuz ülkeden güzellerin katıldığı “Miss Freedom of The World 2019” güzellik yarışması Kosova’da Prizren şehrinde yapıldı. Türk kızı Gizem Şahin birinciliği alıp yarışmanın kraliçesi seçildi ve taç giydi. Birinci olan Gizem Şahin ünlü internet fenomeni Kim Kardashian’a olan benzerliği ile de dikkat çekti…

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen “Miss Freedom of The World 2019” Kosova’nın Prizren şehrinde yapıldı. Aralarında Rusya, İspanya, Portekiz, Fas, Avusturalya, Almanya, Güney Sudan, Fransa gibi otuz ülkeden güzellerin boy gösterdiği yarışma on dört günlük kamp süresi ile yapıldı. Enis Onat’ın direktörlüğünde Prizren Albatros Hotel’de gerçekleşen yarışmada Türkiye’yi modellik ve sunuculuk yapan Gizem Şahin temsil etti. Eskişehir doğumlu 28 yaşındaki Gizem Şahin özel bir üniversitede Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun. Yarışmaya katılmadan önce New York Fashion Week’e model olarak katılan ve podyuma çıkan Gizem Şahin, defilelerde dünyaca ünlü internet fenomeni Kim Kardashian’a olan benzerliği ile de dikkat çekmişti.

Elinde Türk bayrağı ile yürüdü...

Kosova’da on dört gün süren kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan Gizem Şahin, diğer finalistler ile birlikte Kosova’nın milli karnaval yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş boyunca elindeki bayrağı hiç bırakmayan Türk güzeline Kosovalılar büyük ilgi gösterdiler. Kosova’da TV Programlarına da katılan Gizem Şahin herkesten tam not aldı. Programlarda şarkıcılık tarafını da gösteren güzele Kosovalı şarkıcılar ilgi gösterdiler.

Final gecesinde de büyük beğeni kazanan Türk güzeli Gizem Şahin “Miss Freedom of The World 2019” ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi. Yarışmada ikinciliği Rusya, üçüncülüğü Sırbistan, dördüncülüğü Fas’lı güzel alırken, Kamurun’lu güzel ise beşinci oldu. Gizem Şahin’in yarışmada giydiği kıyafetlerin seçimini modacı Emel Yıldırım yaptı. Gizem Şahin “Kosova’da on dört gün süren kamp boyunca çok sayıda Türkçe bilen kişiyle karşılaştım. Bana çok destek oldular ve sahip çıktılar. Kendimi evimde gibi hissettim” dedi.