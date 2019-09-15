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Genç rockçı Hakan Ergün’den 3’lük atış

Hakan Ergün Barış Manço ve İlhan Şeşen gibi müziğimizin iki ünlü isminin eserleri ve bir rap parçasındaki düeti ile adeta üçlük attı.

Genç rockçı Hakan Ergün’den 3’lük atış

Hakan Ergün Barış Manço ve İlhan Şeşen gibi müziğimizin iki ünlü isminin eserleri ve bir rap parçasındaki düeti ile adeta üçlük attı.

15 Eylül 2019 Pazar 19:07
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Genç rockçı Hakan Ergün’den 3’lük atış

NEZAHAT GÖÇMEN

Anadolu Rock müziğimizin genç yıldızlarından Hakan Ergün geçtiğimiz yıllarda Şaşkın, Kerkük Zindanı ve İlhan Şeşen’in Gibi Gibiyim adlı şarkıları ile müzikseverlerin ve hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Hakan Ergün Eylül ayında Barış Manço ve İlhan Şeşen’in dillere pelesenk olan iki şarkısı ve Türk rap müziğin starlarından olan Samet Küçük’le bir rap şarkısına düetinde yer alacağı  bomba gibi bir single ile geliyor.

Yeni çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Ergün, “Bir yılı aşkın bir süredir bu single için ciddi çalışmalar yaptım. Single çalışmamda Türk pop ve rock müziğinin duayen sanatçıları gitarda Gür Akad, Ayna grubunun değerli gitaristi Can Güney ve Bas’ta Cem Gürel ile beraber çalışma fırsatı yakaladım. 2019 yılının sonbahar ve kış aylarına bu single ile damga vuracağımı düşünüyorum” dedi.

Şarkıların isimlerini bir sır gibi saklayan Hakan Ergün bu single çalışmasında bir rap parçada düet yapmanın heyecanını da yaşadığını itiraf etti.

Önce Vatan Gazetesi

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Nezahat GöçmenGenç RockçıHakan ErgünAtışönce Vatan
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