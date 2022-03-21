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Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı

21 Mart 2022 Pazartesi 09:33
Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı

Haber: Aslan Sayım

13 yaşından bu yana ilgi duyduğu ve girmeye çalıştığı moda sektörüne 17 yaşında kendi markasını oluşturarak piyasaya adım attı. 

Sürekli giydiği kıyafetler yüzünden yargılanarak geçirdiği ergenlik yıllarında modaya bir gün kendisinin yön vereceği adına kendisine söz vermiştir.

 Hem okuyup hem çalışmak çok zor olsa da sevdiği bir işi yaparken yorulmuyordu.

Yeni olarak ‘Lads Love’ adında markasını kurdu ve özel tasarımlarını satışa sundu. Gittikçe büyüyen bu işte çevresindeki insanların ve takipçilerinin desteğini arkasına alarak daha da fazla markasını ileriye taşıdı.

Genç yetenek Pelin Baran bu tutkusundan  asla vazgeçmeyeceğini ve markasını çok büyük yerlere getireceğini söyledi. 

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Genç Moda Tasarımcısı Pelin Baran Kendi Tasarımlarını Çıkarttı
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