GENÇ AYSEL USTA AYSEL’İN YOLUNDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasında ikinci “Aysel” dönemi başlıyor. Aysel Enez, sözlerini yazdığı şarkılarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. “Sevişelim mi Dövüşelim mi”, “Değirmen”, “Efsun”, “Yeni Baştan” “İstanbul

Hep Çatası Var” şarkılarında Aysel Enez’in imzası bulunuyor.

Bir aksusar firmasında bölge müdürü olarak görev yapan Aysel Enez’in on parmağında on marifet var. Özel bir kanalda ünlü isimlerle röportajlar yapan ve bugüne dek Ahmet Selçuk İlkan, Burçin Birben, Selim Çaldıran, Yıldıray Gürgen, Ezo, ve Ayla Algan’la Röportaj yapan genç yeteneğin bir başka ilgi alanı da sosyal sorumluluk projeleri …

AYSEL GÜREL’E ŞARKI YAZDI

Ayla Algan, Derya Alabora, Ergün Demir ve Burak Aksak’tan oyunculuk eğitimleri alan Aysel Enez’in idolü, 2008 yılında kaybettiğimiz usta söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel. Kendine örnek aldığı usta sanatçı için bir de şarkı yazan Enez, bu özel eseri ‘hakkıyla okuyacak’ bir isme verecek: “Büyük bir Aysel Gürel hayranıyım. Kendime onu örnek alıyorum. Aysel için yazdığım şarkıyı da inandığım ses okuyacak.”

En büyük ödülüm prensiplerim zaferim olacak..