Gelincik’in ödül mutluluğu

YILLAR SONRA RADYO TATLISES’E GERİ DÖNEN

GELİNCİK’İN ÖDÜL MUTLULUĞU

Bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın Radyo Programcısı Ödülü'ne Radyo Tatlıses’te program yapan güzel sunucu ve Gelincik layık görüldü.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ulusal radyoların ünlü sunucusu Gelincik yıllar sonra tekrar Radyo Tatlıses’te program yapmaya başlamıştı. 2,5 yıl önce bir erkek annesi olan güzel radyocu ‘‘Bu güne kadar gerek ulusal müzik kanallarında gerekse ulusal radyolarda yıllardır müzik yayını yapıyorum, oğlum dünyaya gelince kısa bir dönem uzaklaştığım mikrofonlarıma geçtiğimiz yıl tekrar kavuşmuştum. Bu yıl Radyo Tatlıses güzel bir başarı yakaladı ve yıllar sonra beni tekrar program yapmam için davet ettiklerinde düşünmeden kabul ettim. Çünkü Tatlıses çatısı altında çok güzel anılarım ve çok özel bir hayran kitlem vardı, onlarla tekrar buluştuğum için çok mutluyum.’’ Dedi. Radyo Tatlıses’te hafta içi hergün saat 09:00 da neşeli bol kahkahalı programlarla karşımızda olan Gelincik’e oğlu ve yeni programı oldukça uğurlu gelmiş ki onu ödül törenlerinde görmeye çok alıştık.