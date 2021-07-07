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Gelincik yuvaya döndü

Ünlü radyocu yıllar sonra Radyo Tatlıses’te

07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:43
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Gelincik yuvaya döndü

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Tatlı sesi ve hoş muhabetleri ile radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı ulusal radyoların ünlü sunucusu Gelincik yıllar sonra tekrar Radyo Tatlıses’te program yapmaya başlıyor. 2,5 yıl önce bir erkek annesi olan güzel radyocu bu aralar oldukça heyecanlı. ‘‘Bu güne kadar gerek ulusal müzik kanallarında gerekse ulusal radyolarda yıllardır müzik yayını yapıyorum, oğlum dünyaya gelince kısa bir dönem uzaklaştığım mikrofonlarıma geçtiğimiz yıl tekrar kavuşmuştum. Bu yıl pandemiye ramen Radyo Tatlıses güzel bir başarı yakaladı ve yıllar sonra beni tekrar program yapmam için davet ettiklerinde düşünmeden kabul ettim. Çünkü Tatlıses çatısı altında çok güzel anılarım ve çok özel bir hayran kitlem vardı, onlarla tekrar buluşacağım için çok mutluyum.’’ Dedi. Radyo Tatlıses’te hafta içi hergün saat 09:00 da neşeli bol kahkahalı programlarını dinleyebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Radyo TatlısesGelincik
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