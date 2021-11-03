GELENEKSEL BHT MOONLIFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri muhteşem bir geceye imza attı. Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı törende Moon Life Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alp uzun zamandır gerçekleştirmeyi arzu ettiği törene katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.



BHT Moon Life Ödül Töreni’nde; Yılın En Tarz Albümü ve En İyi Pop Sanatçı Ödülünü Hande Yener, Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncu Ödülünü Kerem Alışık, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Ödülünü Fadik Sevin Atasoy, En İyi Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülünü Safiye Soyman, En İyi Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı Ödülünü Zara, En İyi Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülünü Ayhan Aşan, Sahnelerin En İyi Performansı Ödülü Fatih Ürek, En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı Ödülü Gökhan Türkmen, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Yılmaz Vural, Erol Köse aldı.



Gülben Ergen’in ve Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede doyasıya eğlenen misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Moon Life Ödülleri Listesi:

Yılın En Tarz Albümü ve En İyi Pop Sanatçı Ödülü: Hande Yener

Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncu Ödülü: Kerem Alışık (Bir Zamanlar Çukurova)

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fadik Sevin Atasoy (Kardeşlerim)

En İyi Dizi: Kuruluş Osman

En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: Gökhan Türkmen

En İyi Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Ayhan Aşan

En İyi Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Safiye Soyman

En İyi Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı: Zara

Sahnelerin En İyi Performansı: Fatih Ürek





En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı: Meltem Erensoylu

En İyi Şarkı: Cennetten Çiçek (Zehra)

En İyi Feat Ödülü: Sezen’li Şarkılar (Aslı Bekiroğlu – Emir Ersoy)

En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu: Yasemin Yazıcı

En İyi Beste ve Söz Yazarı: Hüsamettin ElçiEn İyi Single: Seviyo Mu Sevmiyo Mu (Nihan Akın)

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Orhan Gencebay, Uğur Dündar, Yılmaz Vural, Erol Köse

Yaşam Boyu Basın Meslek Ödülü: Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Yüksel Aytuğ

En İyi Turizm ve İnşaat Yatırımcısı Ödülü: Bülent Kaya (Azka Otel)

En İyi City Resort Otel Ödülü: Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel



En İyi Kadın Ana Haber Spikeri: Dilara Gönder

En İyi Kadın Ana Haber Spikeri: Cem Öğretir

En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri: Merve Dinçkol

En İyi Kadın Televizyon Spikeri: Hülya Yürekli Seloni

En İyi Televizyon Haber Muhabiri: Fulya Öztürk

En İyi Sabah Haber Spikeri: Duygu Kaya

En İyi Sabah Haber Programı: Günaydın Türkiye - TGRT Haber

En İyi Ekonomi Programı Kadın Spikeri: Öykü Cengiz

En İyi Hafta Sonu Sohbet Programı: Merve Yıldırım’la Benden Söylemesi

En İyi Sağlık Programı Sunucusu: Ebru Destan

En İyi TV Kanalı: ATV

En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu)

En İyi Spor Programı: Ertem Şener ile Var Odası

Avrupa’nın En İyi TV Programı: Palet’in Rengi (Palet Zengin)

Yılın En iyi Ekonomi Programı: Çalışan Türkiye-Cem Seymen

En İyi Söyleşi Programı: Pelin Çift’le Gündem Ötesi

En İyi Yemek Yarışma Programı: Master Chef

En İyi Eğlence Kanalı: TV8

En İyi İş Dünyası Programı: Patron Mutfakta

En İyi Polisiye Dizisi Teşkilat

En İyi Dizi Karakteri Oyuncusu: Turgut Tunçalp ( Teşkilat)

En İyi Komedi Programı: Çok Güzel Hareketler

En İyi Gazete Röportajı: Tuba Kalçık

En İyi Gazete Eki: Sabah’la Günaydın

En İyi Cemiyet Programı: HT Kulüp

En İyi Magazin Programı: Magazin D

En İyi Magazin Habercisi: Asiye Acar