GEBZE ATLI SPOR KULÜBÜ KONGRESİ YAPILDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gebze Atlı Spor Kulübünün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılımla kulüp sosyal tesislerinde gerçekleşmişti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak devam eden kongrede, dernek tüzüğünde dernek organ yapısı İle değişiklikler e kabul edildi. İş spor sanat ve akademik makamlardan oluşan kurul üyelerine Kulüp Başkanı Halit ipek tarafından faaliyet raporu İle ilgili sunum yapıldı, 2021 yılı İle ilgili tahmini bütçe ve hedeflenen faaliyetler hakkında yapılan bilgilendirme, genel kurula katılan üyelerce oy birliği ile ibra edildi.

Gebze Atlı Spor Kulübü Dernek Başkanlığına oy birliği ile tekrar başkan seçilen Halit İpek Özel eğitime almak zorunda olan engelli bireyler için pandemiye ramen klüp olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak; Bu sene bu özel çocuklarımızdan Canan Doğan kendi kategorisinde şampiyon olmuştur. Biz Klüp olarak maddi manevi hep arkasında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Amacımız daha çok Canan’lar yetiştirmek. Dedi.