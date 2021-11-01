Gazeteci Aslan Sayım’dan Bahar Candan’a Sert Sözler! 

Ödüllü gazeteci, Basın Danışmanı ve Radyocu olarak bir çok medyada adını duyuran Aslan Sayım’dan Moda Programlarıyla adını duyuran Bahar Candan’a Sert Sözler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak yerine Cadılar Bayramını kutlayan Sözde Fenomen Bahar Candan’a Aslan Sayım’dan yorum geldi. Instagram hesabından fotoğrafın altına başarılı gazeteci Bahar Candan’a şunları söyledi: ‘29 Ekimi kutlamayan bir cahil cadılar bayramını mı kutluyor? Gerçekten çok yazık sizin gibi bir nesile! Gazeteci olarak hesabını 3 gün takip ettim herşeyin boş. Özellikle bu davranışın sadece yazıklar olsun diyorum. Bu ülkeden gidin bence! ‘

Değişik çıkışlarıyla yarışma programlarında adını duyurmaya çalışan Bahar Candan lüks hayatı ile adından söz ettiriyor. Daha önce Arto’da bu kızların geçim kaynağı nedir bilemiyorum. Lüks otellerde kalmak için nasıl bir iş yapıyorlar diyerek konuyu gündeme getirmişti. Bahar Candan Instagram sayfasına uygunsun çıplak içerikli paylaşımlarıylada eleştiriliyor.