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Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!

16 Eylül 2021 Perşembe 13:57
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Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!

2020 ‘nin Gazetecisi Ödülüne Layık Görülen yaklaşık 150 sanatçı ile röportaj gerçekleştiren ve 6 yıl Radyo programı sunam genç nesilin başarılı Gazeteci Aslan Sayım Beyaz Tv de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bu sezon dahil olan Eski Manken Deniz Akkaya’ya ateş püskürdü. Fix Radyo İstanbul radyosuna canlı bağlanan Aslan Sayım Akkaya için şunları söyledi: İki sezondur Seren Serengil sayesinde büyük zevkle izlediğim program şu an altüst olmuş durumda inanın programın kalitesi yerlerde program yapımcısı Bilal Özbilge ye buradan sesleniyorum bu kadın kibriyle her kişiye sadece eleştirmek için yorum yapıyor. Kendi geçmişine baksa  sokağa çıkamaz ama bizim Türkiye’de maalesef bu tip kadınlar anlı açık geziyor. Geçmişinde ne haltlar yedi zaten Google’da sürekli var hayır bu kadının kızı da Google’da annesinin adını yazdığında annesinin ne olduğunu görecek modelim ,mankenim, oyuncum diyecek ama hiç kimse bu kadar kalitesiz olamaz. O giydiği kıyafetler o kanala hiç yakışmıyor sadece makyajı güzel ama oda Kamran sayesinde tabii ki hayır estetik yaptıran Ajda Pekkan var Seda Sayan var. Bu kadının suratı niye böyle oldu herhalde kalbinin ekmeğini yiyor. Sevgili YouTube programı çeken Sevda Giray at suratlı diyor  onun için dönmelere benzedi diyor. Ayrıca Selin Ciğerci için neler neler söylüyor bu kadının Selin Ciğerci ezikliği ne çok mu kıskanıyorsun ? Sen de Selin gibi iş kadını ol Üret yaptığın ürünler çıkar ürünler satılsın sen de zengin ol sen de öyle hayat yaşa ayrıca kimseyi yargılamak heleki senin gibi geçmişi mazisi karanlık bir insana hiçbir şekilde haddin olamaz. Eski görüntülerini buldurup yayınlata bilirdim ama RTÜK buna karşı gelir siteler bile karşı gelir. Bir sonraki sezon da o programda olacağını düşünmüyorum deniz akkaya ayrıca Seren Serengil’in de senden etkilendiğini düşünüyorum. Bircan bali ye ne kadar saygısızsın kadını kaale almıyorsun ya biz buradan ekranlardan böyle izliyoruz size umarım tez zamanda yine eski bitik haline geri dönersin çünkü sen insanları güzel eleştirmiyorsun eskiden Podyumlarda yani bundan 20 sene önce çok güzel yürürdün Sen sadece yürü bence konuşma fikrini söyleme Deniz Akkaya!

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkayaya Ateş Püskürdü
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