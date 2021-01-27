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Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:21
55 Okunma
Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kıymetli Tiyatro oyuncusu büyük usta rahmetli  Gazanfer Özcan Ailesinin kızları Fulya Özcan’ın oğlu  Özcan Tarık Ündüz geçtiğimiz gün Kadıköy Evlendirme Dairesi nde gerçekleşen nikah töreniyle Nişanlısı Burcu Çam ile dünya evine girdi. Covid nedeniyle kısıtlı davetlinin katılımıyla gerçekleşen nikah töreninde, çiftin yakınları ve aile fertleri onları yalnız bırakmadı. Gazanfer Özcan’ın tek torunu olan Özcan Tarık Ündüz 6 yaşında başladığı tiyatro hayatına, o yıllarda izleyici rekorları kıran Kuruntu Ailesi adlı dizide Dedesi Ananesi ve annesi ilebirlikte rol almıştı.  Akasya Durağı, Yazın Öyküsü gibi bir çok dizi sinema ve tiyatro projesinde de yer alan usta oyuncu, şimdilerde YouTube’da yepyeni bir proje ile tekrar seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü Mezunu olan Özcan Tarık Ündüz,

Eşi Burcu Çam ise Doktor Halit Çam  ve Ayten Çam'ın kızları. Ailenin İrem Çam adında bir kızları daha bulunmakta. Burcu Çam aynı zamanda 816 adında bir Styling şirketinin ortağı. Dizilere ve filmlere Styling yapıyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gazanfer ÖzcanStylingci Gelin
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