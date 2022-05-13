Gamal & Seif El Hakim ödüllendiriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



Momentum Şirketler Grubu, Q1 2022 kurumsal ödüllerini Türkiye'de gerçekleştirdi. Kurumsal ödül törenine farklı milletlerden ve momentum bölge ofislerinden çalışanlar katıldı.



Farklı kategorilerde verilen ödüller. Yıldız liyakat ödülü, üstün performans için takdir ödülü ve üstün müşteri hizmetleri için müşterinin kalbi ödülü.



Grubun odak noktası her zaman mevcut, gelecek ve gelecek yetenekleri ve mükemmelliği tanımak olmuştur - momentum, büyümemiz, başarımız ve mükemmellik için temel ana varlığımız olarak kabul ettiğinden, insan sermayemizdir.



“Takım çalışması, ortak bir vizyon ve hedef doğrultusunda birlikte çalışma yeteneğidir. Bireysel başarıları örgütsel hedeflere yönlendirme yeteneği. Sıradan insanların sıra dışı sonuçlara ulaşmasını sağlayan dürtüdür.” – Cemal El Hakim, Grup Başkanı



"Şirketler grubumuzda en iyi yetenekleri işe almaya ve elde tutmaya odaklanıyoruz. Hiç kimse bir senfoniyi tek başına çalıp çalamaz. İyi çalmak için bütün bir orkestra gerekir." – Said, Seif El Hakim, Grup Başkan Yardımcısı



Momentum Şirketler Grubu iş portföyü, gayrimenkul geliştirme ve Yatırım, gayrimenkul satış ve pazarlama, Turizm, Sağlık ve fitness, güzellik, yemek ve yemek hizmetleri ve etkinlik yönetimini kapsamaktadır.